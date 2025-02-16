AA
ATAK helikopterleri, Van Gölü semalarında uçtu.
ATAK helikopterlerinin Van Gölü semalarındaki uçuşu sosyal medyada beğeni topladı
Jandarma Genel Komutanlığı, ATAK helikopterlerinin Van Gölü üzerindeki görev uçuşu sırasında kaydedilen görüntüleri paylaştı.
Komutanlığın, sosyal medya hesabındaki paylaşımda,"Barışın güvercini, savaşın kartalı ATAK helikopterlerimiz Van Gölü semalarında görev başında." ifadelerine yer verildi.
VİDEO BEĞENİ TOPLADI
Paylaşımda, ATAK helikopterlerinin Van Gölü semalarında uçuş yaptığı sırada çekilen video yer aldı. Paylaşım, sosyal medyada beğeni topladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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