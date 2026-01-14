Teknoloji tutkunlarına BİM’den müjde: 16 Ocak aktüel kataloğunda yok yok

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

BİM’in Salı ve Cuma günlerine özel olarak hazırladığı aktüel kataloglar, indirimli ürün arayan vatandaşların gündemindeki yerini koruyor.

16 Ocak tarihli Cuma kataloğunda satışa sunulacak ürünler belli oldu.

Mağazalarda bu hafta da geniş bir ürün çeşitliliği dikkat çekiyor.

Elektronik aletlerden bebek ürünlerine, oyuncaklardan çeyizlik eşyalara kadar pek çok kategoride ürün, sınırlı stoklarla BİM raflarındaki yerini alacak.

Uygun fiyat avantajlarından yararlanmak isteyen tüketiciler, 16 Ocak BİM aktüel kataloğunda yer alan ürün listesini yakından takip ediyor.

İşte BİM 16 Ocak aktüel ürünler: