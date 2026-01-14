Abone ol: Google News

Teknoloji tutkunlarına BİM’den müjde: 16 Ocak aktüel kataloğunda yok yok

BİM’in 16 Ocak tarihli aktüel kataloğu teknoloji meraklılarının radarına girdi. Bu hafta akıllı telefonlardan televizyonlara, tabletlerden farklı elektronik cihazlara kadar geniş bir ürün yelpazesiyle öne çıkıyor. İşte BİM 16 Ocak aktüel katalog…

  • BİM'in 16 Ocak tarihli aktüel kataloğu, teknoloji tutkunlarının ilgisini çekiyor.
  • Bu katalogda akıllı telefonlardan televizyonlara, geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor.
  • Sınırlı stoklarla sunulan indirimli ürünler, tüketicilerin dikkatini çekiyor.

BİM’in Salı ve Cuma günlerine özel olarak hazırladığı aktüel kataloglar, indirimli ürün arayan vatandaşların gündemindeki yerini koruyor.

16 Ocak tarihli Cuma kataloğunda satışa sunulacak ürünler belli oldu.

Mağazalarda bu hafta da geniş bir ürün çeşitliliği dikkat çekiyor.

Elektronik aletlerden bebek ürünlerine, oyuncaklardan çeyizlik eşyalara kadar pek çok kategoride ürün, sınırlı stoklarla BİM raflarındaki yerini alacak.

Uygun fiyat avantajlarından yararlanmak isteyen tüketiciler, 16 Ocak BİM aktüel kataloğunda yer alan ürün listesini yakından takip ediyor.

İşte BİM 16 Ocak aktüel ürünler:

