Ataşehir'de caminin kapısını kilitleyen imam, cemaati mağdur etti

İstanbul Ataşehir’e bağlı Barbaros Mahallesi'nde bulunan Mümindere Camii'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olay, mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı. İddiaya göre cami imamı, izinli olduğunu belirterek cami, abdesthane ve tuvaletlerin kapılarını kilitleyip ayrıldı. Namaz kılmak için camiye gelen cemaat, kapıların kilitli olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

"EZAN OKUNDU AMA İMAM YOKTU"

Cemaatten Ali Kılıç, yaşanan duruma tepki göstererek, imamın görevlerini aksattığını savundu:

İmam görevini düzgün yapmıyor. Ezan okundu, üzerinden yarım saat geçti ama ortada imam yoktu. Cami kilitliydi, anahtar da başkasındaydı. Anahtarı verdiği kişi geç geldi, en sonunda başka camiden bir imam çağrılarak namaz kıldırıldı. Ayrıca camimizin müezzini de yok. Çok sayıda dilekçe verdik ama bir sonuç alamadık. İmamın değişmesini istiyoruz.

"İMAMLA CEMAAT ADETA DÜŞMAN GİBİ"

Bir diğer vatandaş ise imamla cemaat arasında güvenin kalmadığını ifade ederek, şunları söyledi: