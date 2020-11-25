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    Ataşehir'de sahte dolar basılan matbaaya baskın

    Ataşehir'de yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda kesim işlemleri yapılmamış sahte dolar ve para basma malzemeleri ele geçirildi.
    • DHA
    • 25.11.2020 - 13:59
    • Güncelleme : 25.11.2020 - 14:03
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    Ataşehir'de sahte dolar basılan matbaaya baskın

    İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte dolar basımı yapılan bir matbaayı tespit etti.

    Ekipler fiziki ve teknik takibin ardından sahte dolar basılan matbaaya operasyon düzenledi.

    Aramalarda yüklü miktarda henüz kesimi yapılmamış sahte dolar, para basımında kullanılan, boya, kalıp, kağıt ve matbaa makineleri ele geçirildi.

    3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Ekipler yaptıkları çalışmada  sahte çek, pasaport, kimlik ve diplomada ele geçirdi. Polis matbaada sahte para basan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Ataşehir'de sahte dolar basılan matbaaya baskın VİDEO

    Ataşehir de sahte dolar basılan matbaaya baskın #1

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    Ataşehir de sahte dolar basılan matbaaya baskın #4

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