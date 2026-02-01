Ataşehir’deki fabrika yangınında yürekleri ısıtan dayanışma

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına müdahale sırasında kaydedilen görüntüler, alevlerle mücadele eden itfaiye ekipleri arasındaki güçlü dayanışmayı bir kez daha ortaya koydu.

ZORLU GÖREV ANINDA SESSİZ BİR DESTEK

Yangına müdahale sırasında yüzü köpük ve is içinde kalan bir itfaiye eri, kısa bir mola anında yüzünü silmek için kaskını ve bez maskesini ekip arkadaşına uzattı. Söndürme çalışmalarının tüm yoğunluğuyla sürdüğü sırada yaşanan bu an, itfaiyecilerin zor şartlar altında birbirine nasıl destek olduğunu gözler önüne serdi.

EKİP RUHU OBJETKİFLERE YANSIDI

Saniyeler içinde yaşanan bu küçük ama anlamlı hareket, müdahalenin ciddiyetini ve ekipler arasındaki güçlü bağları yansıttı. Yangınla mücadelede sadece alevlerle değil, duman, is ve ağır çalışma koşullarıyla da karşı karşıya kalan ekiplerin fedakârlığı, görüntülerle bir kez daha ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

O anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, itfaiye ekiplerinin özverisine dikkat çeken yorumlar yaptı. Görüntüler, itfaiye erlerinin yalnızca görev bilinciyle değil, insanî yönleriyle de takdir topladığını gösterdi.