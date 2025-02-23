Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 90. yıldönümü kutlandı

İHA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Şubat 1935 tarihinde Ege Vapuru ile Marmaris'e gelişinin 90. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, çeşitli siyasi parti, kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar yer aldı.

ATATÜRK'Ü TEMSİL EDEN KARTONU SELAMLADILAR

Kutlamalar, Atatürk'ün anısına çelenk sunulmasıyla başladı. Aksaz Deniz Üssü Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Marmaris Ortaokulu Müdür Yardımcısı Özge Tütüncü'nün günün anlamını vurgulayan konuşmasının ardından, Atatürk’ün Marmaris’e gelişinin temsili canlandırıldı.

Tören, Türk Bayrağı ve Atatürk posterleriyle süslenmiş yelkenli bir tekne ve Sahil Güvenlik botlarının sirenler eşliğinde geçiş yapmasıyla sona erdi.