Ateş savaşçıları Muğla'da sahada: Ormancılık yarışmalarında nefes kesen mücadele

Orman Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Türkiye Ormancılık Yarışmaları (TOY), Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde Ula Gölet mevkiinde gerçekleştiriliyor. Doğayla iç içe kurulan özel parkurlar, yarışmacılara gerçek saha koşullarını aratmıyor.

DAYANIKLILIK VE TEKNİK BİLGİ ÖN PLANDA

Ormancılık teşkilatında görev yapan personelin mesleki yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlayan organizasyonda ekipler; koşu, oryantiring, atış, istikbal ağacı tespiti, mesaha ölçümleri ve yangınla mücadele gibi alanlarda performans sergiliyor.

Zorlu etaplarda hem fiziksel dayanıklılık hem de teknik bilgi gerektiren görevler, yarışmacıları sınırlarına kadar zorluyor.

12 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YARIŞIYOR

Toplam 12 Orman İşletme Müdürlüğü’nün katıldığı yarışmalarda ekipler, en iyi dereceyi elde edebilmek için yoğun bir mücadele veriyor. Katılımcıların performansları, alanında uzman jüri üyeleri tarafından detaylı şekilde değerlendiriliyor.

AMAÇ, SAHADAKİ GÜCÜ ARTIRMAK

Yarışmalar yalnızca rekabet değil, aynı zamanda eğitim niteliği de taşıyor. Doğru karar alma, ekip koordinasyonu ve doğaya hâkimiyet gibi unsurların öne çıktığı organizasyon, kurum içi dayanışmayı da güçlendiriyor.

Katılımcılar, gerçek operasyonları aratmayan parkurlarda hem teorik bilgilerini hem de pratik becerilerini geliştirme imkânı buluyor.

HEDEF TÜRKİYE FİNALLERİ

Yarışmalar sonunda dereceye giren ekipler, Denizli’de düzenlenecek bölgeler arası finallere katılma hakkı elde edecek. Burada başarılı olan ekipler ise Türkiye genelinde gerçekleştirilecek büyük finalde mücadele edecek.

Türkiye Ormancılık Yarışmaları, özellikle orman yangınlarıyla mücadelede görev alan ekiplerin hazırlık seviyesini artırmayı hedefliyor. Zorlu doğa koşullarına karşı geliştirilen bu tür organizasyonlar, sahadaki etkinliği güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.