Bursa'da barajlar doldu, dereler coştu

Bursa, geçen yıl yaşanan kuraklık ve su kesintilerinin ardından bu yılki yoğun yağışlarla nefes aldı. Kar yağışı ve sağanaklar sayesinde barajlar dolarken, dereler coştu ve Uludağ’da nisana rağmen hâlâ 1,5 metre kar bulunuyor.

ŞUBAT VE MART YAĞIŞLARI REKOR SEVİYEDE

Meteoroloji verilerine göre, şubat ayında uzun yıllar ortalaması 75 kilogram olan yağış, bu yıl 129 kilogram olarak ölçüldü. Karacabey’de 95,3, Mustafakemalpaşa’da 105,8, İznik’te 90,8, Gürsu’da 100,7, Kestel’de 116,8 ve Yenişehir’de 65,2 kilogram yağış kaydedildi.

Mart ayında ise uzun yıllar ortalaması 70 kilogram olan Bursa genelinde toplam yağış 92,8 kilogram olarak gerçekleşti. Karacabey’de 127, Mustafakemalpaşa’da 106,2 kilogram yağış ölçüldü.

BARAJLAR DOLDU, ULUDAĞ KARLA KAPLI

Geçen yıl sonbaharda yüzde 0’a kadar düşen barajların su seviyesi, yüzde 93’ün üzerine çıkarak kentin su ihtiyacını güvence altına aldı. Uludağ’da 30 Mart itibarıyla ölçülen kar kalınlığı 181 santimetreye ulaştı; nisanın ilk haftasında hâlâ 1,5 metre kar mevcut.

ULUABAT GÖLÜ VE TARIM ALANLARI SU ALTINDA

Yağışlarla su seviyesi yükselen Uluabat Gölü’nde en derin nokta 10 metreyi geçti. Gölyazı Mahallesi çevresindeki yollar göl suları nedeniyle kapandı, Akçalar Mahallesi’ndeki bungalov evler haftalardır su altında bulunuyor. Karacabey’de hububat ve sebze ekili tarım alanları sular altında kaldı. Gürsu ve Kestel’de ise şeftali ve armut bahçeleri ile sebze ekili alanlar su taşkınlarından etkilendi.

BARAJ KAPAKLARI AÇILABİLİR

Yağışlar ve Uludağ’daki kar birikimi dikkate alındığında, Bursa’daki barajların kapaklarının önümüzdeki günlerde açılması bekleniyor. Uzmanlar, yağışların devam etmesi hâlinde kentin içme suyu ve tarımsal sulama ihtiyacının güvence altında olduğunu belirtiyor.

EVLİYA ÇELEBİ'NİN DEDİĞİ GİBİ: "VELHASIL SUDAN İBARETTİR"

Bursa’nın Evliya Çelebi’nin deyimiyle “sudan ibaret” şehir olduğu bir kez daha gözler önüne serildi; dağı, ovası ve gölleri suyla doldu, dereleri coşkulu bir şekilde akıyor.