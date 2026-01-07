ATM’de QR kod kullananlar sakın düşmeyin! Uzmanlar uyardı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ATM’lerde kart kullanmadan işlem yapma imkanı sunan QR kod sistemi, son dönemde siber dolandırıcıların en sık hedef aldığı alanlardan biri haline geldi.

Güvenli ve pratik olduğu düşünülen bu yöntem, kötü niyetli kişilerin geliştirdiği yeni tuzaklarla ciddi riskler barındırıyor.

Dolandırıcılar, ATM ekranına ya da ekranın hemen yakınına sonradan yapıştırılan sahte QR kod etiketleri ile kullanıcıları kandırıyor.

İlk bakışta resmi bankaya ait gibi görünen bu karekodlar, çoğu zaman fark edilmeden taranıyor. Kullanıcılar banka uygulamasına yönlendirildiklerini sanarken, aslında birebir taklit edilmiş sahte bir arayüze giriyor.

Kullanıcının girdiği bilgiler anında ele geçirilirken, hesaplardan izinsiz işlemler yapılabiliyor.

QR KODLA İŞLEM YAPARKEN EN KRİTİK HATA

Uzmanlar, ATM ekranında görülen QR kodun dijital arayüzün bir parçası mı, yoksa sonradan yapıştırılmış fiziksel bir etiket mi olduğunun mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor. Sahte QR kod okutulduğu anda;

-Banka giriş bilgileri

-Tek kullanımlık şifreler

-Hesap erişim yetkileri

doğrudan dolandırıcıların eline geçebiliyor. Bu durum, saniyeler içinde hesapların boşaltılmasına kadar varan ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

ATM BAŞINDA ASLA YAPMAMANIZ GEREKENLER

-ATM ekranında ya da çevresinde “Buradan okutun” gibi sonradan yapıştırılmış kağıt, etiket veya çıkartmalar görürseniz işlemi hemen iptal edin. Bankalar, ATM’lere bu şekilde yönlendirici etiketler eklemez.

-QR kod işlemlerini telefonun kamerasıyla ya da farklı bir uygulamayla değil, yalnızca bankanızın resmi mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirin. Resmi uygulama dışındaki yönlendirmeler ciddi risk taşır.

-“Hesabınız bloke oldu”, “Hemen okutmazsanız işlem iptal edilecek” gibi uyarılar dolandırıcılık işaretidir. ATM’ler bu tür panik yaratan mesajlar vermez.

-QR kodlu ATM işlemleri pratik ve hızlı olabilir; ancak bu kolaylığın siber suçlular tarafından istismar edildiği unutulmamalı. ATM başında birkaç saniye kazanmak isterken tüm birikiminizi riske atmamak için, işlem öncesinde ekranın orijinal ve güvenli olduğundan mutlaka emin olun.