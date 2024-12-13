ATO Başkanı Baran’dan, yerli ve milli haberleşme cihazına destek

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Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV)-Türk Dünyası İş Konseyi tarafından hayata geçirilmesi planlanan “Yerli ve Milli Haberleşme Cihazı” projesine destek geldi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, projeyi çok kıymetli bulduklarını ve destek verdiklerini söyledi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, yazılı bir açıklama yaparak, Türkiye’nin otomobili Togg’dan sonra en önemli yerli ve milli proje olan, yerli yazılıma sahip haberleşme cihazı projesine yürekten destek verdiklerini ifade etti.

"ÇOK KIYMETLİ BİR PROJE"

Yerli ve milli haberleşme cihazının kooperatifleşme modeliyle üretilmesi konusunda öneride bulunduklarını kaydeden Baran, “Ankara Ticaret Odamızın kardeş sivil toplum kuruluşu, ATO Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Deryal’in de Onursal Başkanı olduğu TDPV Türk Dünyası İş Konseyi öncülüğünde, yerli ve milli haberleşme cihazı üretilmesine ilişkin girişim çok kıymetli bir proje. Biz de iş insanı olarak kardeş sivil toplum kuruluşumuz ile birlikte hareket edeceğiz.” dedi.

"GURUR DUYACAĞIMIZ YERLİ PROJEMİZ OLACAK"

Ankara Ticaret Odası Meclisi tarafından kurulan Yerli ve Milli Üretim Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu’nun, söz konusu projenin hayata geçirilmesinde görev üstlenebileceğini kaydeden Baran, “TDPV Türk Dünyası İş Konseyi Başkanı, aynı zamanda ATO Meclis Üyemiz Sayın Aydın Erkoç ve konsey üyeleri daha önce Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sayın İsmail Hatipoğlu’na projeyi aktardı ve görüş birliğine varıldı.

Türk Telekom’un liderliğinde, kooperatifçilik modeliyle iş insanlarımızın desteğiyle yürütülecek proje, yerli ve milli otomobilimiz Togg gibi bu kez de haberleşme alanında gurur duyacağımız yerli projemiz olacak.” diye konuştu.

"ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM"

Baran, Başkent’in gururu savunma sanayi şirketi Aselsan’ın da içinde yer alacağı projenin güvenli haberleşme açısından da stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, “Ülke olarak sahip olduğumuz bilgi birikimi, insan kaynağı ve teknolojik yetkinlikle, ekonomi başta olmak üzere bizlere her alanda fayda sağlayacak haberleşme projesini hayata geçirebilecek kapasite ve donanıma sahip olduğumuza inanıyoruz.

İlgili tüm kesimlerin birlik olarak ve birlikte hareket ederek ortaya koyacağı güç, ülkemizin geleceği için önemli bir adım olacaktır.” dedi.