Türkiye genelinde binlerce av tutkunu 15 Nisan 2025 itibariyle başlayan av yasağının ne zaman biteceğini merak ediyor.

Av sezonunun ne zaman başlayacağına dair meraklı bekleyiş sürüyorken Merkez Av Komisyonu tarafından 2025-2026 av sezonunun açılış tarihi ve avlanma kuralları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu kapsamda av tutkunları yasağın bitiş tarihi konusundaki araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Av yasağı ne zaman bitiyor? 2025-2026 av takvimi belli oldu mu?

AV YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Merkez Av Komisyonu tarafından alınan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, yeni kara avcılığı sezonu 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü ülke genelinde başlayacak.

Sezonun açılışıyla birlikte avına izin verilen ilk türler; bıldırcın, üveyik, yaban domuzu, çakal, saksağan, alakarga ve bazı karga türleri olarak belirlendi. Avcılar, bu tarihten itibaren belirlenen kurallar çerçevesinde ava çıkabilecek.