Avcılar-Esenyurt sınırındaki sokak sahipsiz kaldı: Çöpleri toplanmıyor

İstanbul’un Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Çetin Sokak ile Esenyurt Saadetdere Mahallesi 106. Sokağın birleştiği noktada yaşayan vatandaşlar, sokakta çöplerin toplanmaması ve süpürülmemesine tepki gösterdi.

VATANDAŞ KENDİ SOKAĞINI TEMİZLİYOR

Sokağı süpürge ve kürekle temizleyen bölge sakinleri, temizlik sorumluluğunun belediyeler tarafından üstlenilmesini talep etti. Emir Sezgin, “Burası Avcılar’ın Parseller bölgesi. Avcılar’daki ekipler buraya geliyor ama temizlik yapmadan dönüyor. ‘Burası Esenyurt, kime şikâyet edersen et’ cevabını aldım. Biz sadece temiz bir sokak istiyoruz” dedi.

AVCILAR BELEDİYE YETKİLİSİ: SORUMLU ESENYURT, AMA TEMİZLEYECEĞİZ

Avcılar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Hakan Durmaz, sokağın bir kısmının Avcılar, diğer kısmının Esenyurt sınırında olduğunu belirterek, “Sokağın bitimindeki bina girişi bizim bölgemizde. Ancak şikâyete konu olan kısım Esenyurt’ta, bu nedenle ekiplerimiz buraya girmiyor. Yine de binanın Avcılar sınırında kalan cephesinde temizlik yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.