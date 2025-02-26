Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul’un Avcılar ilçesinde, kaldırımları işgal eden unsurlar vatandaşların yoğun şikayetlerine neden olunca, belediye zabıta ekipleri harekete geçti. İlçe genelinde geniş çaplı bir çalışma yürüten ekipler, esnaf tarafından kaldırıma bırakılan duba, reklam tabelası, çöp kovası ve bidon gibi yayaların geçişini engelleyen eşyaları tek tek topladı. Toplanan malzemeler kamyonete yüklenirken, kaldırım işgaline sebep olan işletmelere cezai işlem uygulandı.

"AMACIMIZ, KALDIRIMLARI YAYA KULLANIMINA UYGUN HALE GETİRMEK"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Avcılar Belediyesi Zabıta Amiri Engin Ünver, kaldırımların asıl sahiplerine, yani yayalara ait olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Amacımız, kaldırımları yaya kullanımına uygun hale getirmek. Vatandaşların rahatça yürüyebilmesi için işgal unsurlarını kaldırmak bizim görevimiz. Gün boyu denetimlerimiz sürecek ve bu konuda kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz.

Yapılan denetimler, ilçede kaldırımların yaya öncelikli hale getirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.