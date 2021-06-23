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    Avcılar'da kolonları çatlayan 5 katlı bina boşaltıldı

    İstanbul Avcılar'da 5 katlı bina, kolonlarının çatlaması üzerine tahliye edildi.
    • AA
    • 23.06.2021 - 04:20
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    Avcılar'da kolonları çatlayan 5 katlı bina boşaltıldı

    Ambarlı Mahallesi Ördek Sokak'ta 5 katlı apartmanın kolonlarında çatlak oluştu. Durumun fark edilmesi üzerine apartman sakinleri binayı boşalttı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, belediye ve polis ekipleri sevk edildi.

    BİNA BOŞALTILDI VE MÜHÜRLENDİ

    İGDAŞ ekiplerince, binanın gazı kesilirken belediye ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldıktan sonra binayı tamamen boşaltarak mühürledi.

    Avcılar da kolonları çatlayan 5 katlı bina boşaltıldı #1

    Avcılar da kolonları çatlayan 5 katlı bina boşaltıldı #2

    Avcılar da kolonları çatlayan 5 katlı bina boşaltıldı #3

    Avcılar da kolonları çatlayan 5 katlı bina boşaltıldı #4

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