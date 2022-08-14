Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetime takılan şahıs, ekipleri peşine takarak kaçmaya başladı. Bir süre sonra denize atlayan genç adam, 2 kilometre yüzdükten sonra karaya çıkarıldı.

İstanbul Avcılar'da güvenlik güçleri denetim gerçekleştirdi.

Denetim kapsamında vatandaşlara Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Miraç Kılıç isimli vatandaş, polisler tarafından durdurulunca elindeki çantayı atarak kaçtı.

Denize atladı

Kayalıklara kaçan Kılıç, polislerden kaçamayacağını anlayınca bir anda denize atladı.

Ekiplerin teslim ol çağrısına aldırmayan şahıs, açığa doğru yüzmeye başladı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nün isteği üzerine şahsın peşine sevk edilen deniz polisi, yaklaşık 2 kilometre açıkta Kılıç'ın yanına yaklaştı.

Avcılar'da polis kontrolünden kaçan şahıs denize atladı VİDEO



Karada muayene edildi

Teknede bulunan müzakereci polisin tüm çabalarına rağmen sudan çıkmaya yanaşmadı.

Can simidini de kabul etmeyen şahıs için 'Kurbağa Adam' botu istendi. Denizden çıkarılan genç adam, kıyıda bekletilen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından muayene edildi.

Aranması olduğu ortaya çıktı

DHA'nın aktarımına göre; Kontrolden geçirirken herhangi bir sorunu bulunmadığı belirlenen Kılıç, polis merkezine götürüldü.

Ardından Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 12.5 yıl hapis cezası bulunduğu ve arandığı tespit edildi.





























