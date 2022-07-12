Avcılar’daki metrobüs durağında adım atacak yer kalmadı
Kurban Bayramı’nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasının da etkisiyle Avcılar sahiline en yakın metrobüs durağında büyük kalabalık görüldü.
- 12.07.2022 - 10:10
- Güncelleme : 12.07.2022 - 10:24
Kurban Bayramı’nın ilk iki gününde evlerinde oturanları, üçüncü gün kimse tutamadı.
Toplu taşıma araçlarının da ücretsiz olması nedeniyle, duraklar adeta dolup taştı.
İlerleyemediler
Avcılar Denizköşkler Mahallesi’ndeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri metrobüs durağına giden üst geçitte dün öğleden sonra başlayan aşırı kalabalık, akşam saatlerine kadar sürdü.
Sahile gidip-dönenlerin büyük kalabalık oluşturması nedeniyle binlerce kişi metrobüs üst geçidinden ilerlemekte zorlandı.
Avcılar'da metrobüs durağında kalabalık VİDEO
Mahşeri kalabalık
Akşam sahilde dolaşanlar ile gündüz dolaşıp evlerine dönmek isteyenler, metrobüs durağının merdivenlerinde karşılaşınca ortaya mahşeri bir kalabalık çıktı.
15 dakikada kalabalıktan çıkamayanlar, isyan eder duruma geldi.