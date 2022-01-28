Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi uçakla Rize'ye götürüldü

Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş kulübü eski yönetim kurulu üyesi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi uçakla Rize’ye gönderildi.

İstanbul'un Bakırköy ilçesi Yeşilköy'de bir restoranda kimliği belirsiz kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş kulübü eski yönetim kurulu üyesi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, adli tıptaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alındı.

CENAZESİ YARIN RİZE'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Rize’ye götürülmek üzere İstanbul Havalimanı’na getirilen Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi THY'nin tarifeli uçağıyla saat 22.45’te Trabzon’a gönderildi.

Buradan karayoluyla Rize'ye götürülecek Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi, yarın toprağa verilecek.