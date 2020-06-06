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    Ayakkabı için kızının ittiği anne çekeni şikayet etti

    Beğendiği ayakkabıyı almadığı için kızı tarafından merdivenlerden itildiği iddia edilen ve görüntüleri sosyal medyada yayılan anne, kızından değil, videoyu çekenden şikayetçi oldu.
    • DHA
    • 06.06.2020 - 17:38
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    Ayakkabı için kızının ittiği anne çekeni şikayet etti

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Omurtak Caddesi üzerindeki mağazada geçen çarşamba günü çekilen görüntü, sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki topladı.

    Bir kız çocuğunun, pahalı olduğu gerekçesiyle istediği ayakkabıyı almayan annesini merdivenlerden iterek düşürdüğü iddia edilen görüntü üzerine polis, inceleme başlattı

    Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mağazada çalışanların bilgisine başvurdu.

    GÖRÜNTÜYÜ ÇEKENDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

    Yapılan araştırmalar sonunda da annenin N.Ş., kızının da 16 yaşındaki P.D. olduğu belirlendi. Polis, annenin ifadesini aldı. Kızından şikayetçi olmayan N.Ş., görüntüyü çekip, sosyal medyada paylaşandan şikayetçi oldu.

    İstediği ayakkabıyı almayan annesini merdivenden itti İZLE

    "HERKES KIZIMA BAĞIRIYORDU"

    Anne ifadesinde yaşananları şöyle anlattı:

    "Kızımla birlikte mağazaya geldik. Kızım ayakkabılara baktı, beğendiği bir ayakkabının fiyatı yüksekti. 'Kızım bu pahalı almayalım' dedim. Ancak daha sonra benden para istedi. Ben de üzülmesin diye, yanına çıktığım sırada beni çekiştirme başladı, dengemi kaybettim ve merdivenlerden düştüm. Bu arada herkes kızıma bağırıyordu. Kızım sakinleşti ve mağazadan çıktık. Kızımdan şikayetçi değilim. Bu görüntüyü çeken ve sosyal medyaya yayan kişiden davacıyım. O da benden özür diledi ama ben ve kızım çok üzüldük."


    İFADESİ ALINACAK

    Yaşı küçük olan kız çocuğunun ifadesinin, soruşturmayı yürüten Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınacağı öğrenildi.

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