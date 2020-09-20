Ayasofya Camii'nin kedisi Gli yoğun ilgiden hastalandı

16 yıldır Ayasofya’da yaşayan ve ziyarete gelenler tarafından büyük ilgi gören Gli, rahatsızlandı.

Ayasofya Camii'nin ünlü kedisi Gli'den kötü haber geldi.

Şehit Anaları Derneği Basın Sözcüsü Beyza Tufan, sosyal medya hesabından Gli’nin sağlık durumunun kötü olduğunu söyledi.

"MAALESEF ÇOK HASTA"

Tufan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Korktuğumuz oldu. 2 gün önce Ayasofya’ya gittiğimde görevlilere Gli’yi sordum, veterinerde olduğunu söylediler. Bir sıkıntı olduğunu anladım. Maalesef Gli çok hastaymış."

Ayasofya'nın kedisi Gli'ye büyük ilgi ViDEO





"BİR SÜRE KALABALIKTAN UZAK YAŞAYACAK"

Tufan sevilen kedi Gli’nin bir süre kalabalıktan uzak bir odada yaşaması gerektiğini de paylaştı.

Şimdi tüm sevenleri Gli’den gelecek güzel haberleri bekliyor.