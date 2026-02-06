Abone ol: Google News

Ayçiçek yağı fiyatlarına şubat ayarı; Migros, Tarım Kredi, A101, BİM, ŞOK ayçiçek yağı fiyatları

Ayçiçek yağında Şubat ayıyla birlikte fiyat hareketliliği yeniden hız kazandı. Artan rekabet ortamında Tarım Kredi Kooperatif Marketleri ile BİM, A101, Şok, Migros ve CarrefourSA gibi büyük zincirler peş peşe indirim kampanyalarını duyurdu. İşte ayçiçek yağı fiyatları…

Yayınlama Tarihi: 06.02.2026 10:18
  • Ayçiçek yağında Şubat ayıyla birlikte indirimler başladı.
  • Büyük zincir marketler ve Tarım Kredi Kooperatif Marketleri kampanyalar düzenleyerek fiyatları düşürdü.
  • Tüketiciler en uygun fiyatı yakalamak için güncel listeyi takip ediyor.

Şubat 2026 itibarıyla 5 litrelik ayçiçek yağlarında indirim rüzgarı başladı.

Döviz kuru ve hammadde maliyetlerindeki dalgalanmaya rağmen zincir marketler ile kooperatif satış noktaları, tüketiciyi rahatlatacak kampanyaları art arda devreye soktu.

Alışveriş yapanlar en hesaplı seçeneği yakalamak için güncel listeyi yakından takip etmeye başladı.

İşte A101, BİM, ŞOK, Migros, CarrefourSa ayçiçek yağı fiyatları:

AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI ŞUBAT 2026

BİM (Safya / Sole): 389,00 TL – 465,00 TL

Migros (Migros Markalı): 408,50 TL

ŞOK (Evin): 409,00 TL

A101 (Vera): 410,00 TL

Tarım Kredi Kooperatif Market (Anadolu): 419,00 TL

CarrefourSA (Biryağ 5L): 449,90 TL

Tarım Kredi (TMO 5L): 399,00 TL

