Ayçiçek yağı fiyatlarına şubat ayarı; Migros, Tarım Kredi, A101, BİM, ŞOK ayçiçek yağı fiyatları

- Ayçiçek yağında Şubat ayıyla birlikte indirimler başladı.
- Büyük zincir marketler ve Tarım Kredi Kooperatif Marketleri kampanyalar düzenleyerek fiyatları düşürdü.
- Tüketiciler en uygun fiyatı yakalamak için güncel listeyi takip ediyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Şubat 2026 itibarıyla 5 litrelik ayçiçek yağlarında indirim rüzgarı başladı.
Döviz kuru ve hammadde maliyetlerindeki dalgalanmaya rağmen zincir marketler ile kooperatif satış noktaları, tüketiciyi rahatlatacak kampanyaları art arda devreye soktu.
Alışveriş yapanlar en hesaplı seçeneği yakalamak için güncel listeyi yakından takip etmeye başladı.
İşte A101, BİM, ŞOK, Migros, CarrefourSa ayçiçek yağı fiyatları:
AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI ŞUBAT 2026
BİM (Safya / Sole): 389,00 TL – 465,00 TL
Migros (Migros Markalı): 408,50 TL
ŞOK (Evin): 409,00 TL
A101 (Vera): 410,00 TL
Tarım Kredi Kooperatif Market (Anadolu): 419,00 TL
CarrefourSA (Biryağ 5L): 449,90 TL
Tarım Kredi (TMO 5L): 399,00 TL