Ayçiçek yağı fiyatlarına şubat ayarı; Migros, Tarım Kredi, A101, BİM, ŞOK ayçiçek yağı fiyatları Ayçiçek yağında Şubat ayıyla birlikte fiyat hareketliliği yeniden hız kazandı. Artan rekabet ortamında Tarım Kredi Kooperatif Marketleri ile BİM, A101, Şok, Migros ve CarrefourSA gibi büyük zincirler peş peşe indirim kampanyalarını duyurdu. İşte ayçiçek yağı fiyatları…