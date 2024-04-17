Aydın Kuşadası'nda dev gemi iskeleye çarptı Aydın Kuşadası'nda limana yanaşmaya çalışan dev kruvaziyer geminin iskeleye çarptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde önceki gün 149'u balkonlu 630 kamarası, 7 seçkin restoranı, 8 adet bar ve lounge'u ile seyahat severlerin dikkatini çeken Celestyal Journey adlı kruvaziyer gemi Ege Port Limanı'na yanaşmak için manevra yaptı.

Gemi manevra yaptığı sırada duramayınca iskeleye çarptı.

Çarpmanın etkisi ile gemide ve iskelede küçük çapta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Yaşananlar kamerada

Geminin çarpma anı ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)