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İHA

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yapan şahıslara yönelik Nazilli Otoyol Jandarma Komutanlığına bağlı Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan koordineli çalışmalarda Aydın-İzmir Otoyolu Germencik gişeleri mevkiinde şüphe üzerine bir araç durduruldu.

1 MİLYON 640 BİN TL DEĞERİNDE SAHTE ZEYTİNYAĞI

Araç içerisinde İzmir ilinde piyasaya sürülmek istenen yaklaşık 1 milyon 640 bin TL değeri olan 3 ton 850 litre markasız sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince araçta bulunan 1 şüpheliye 710 bin TL tutarında cezai işlem uygulandı.