Hırsızlar bir derneğe ait 100 bin TL'lik malzeme çaldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, 76 kamerayı inceleyerek, hırsızları yakaladı. Yakalanan şahıslar, cezaevine gönderildi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde hırsızlık yapan kişiler hakkında yeni gelişmeler yaşandı.

Turan Mahallesi'nde bulunan bir derneğe bir hafta önce sabah saatlerinde giren hırsızlar; laptop, fotoğraf makinesi, çok sayıda musluk ve lavabo bataryaları ve LCD televizyon gibi eşyaları çaldı.

100 BİN TL'LİK MALZEME ÇALDILAR

Maddi değerinin yaklaşık 100 bin TL olduğu öğrenilen eşyaları çaldıkları belirlenen hırsızların Nazilli Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekiplerinin tek tek incelediği 76 kameraya yakalanan görüntüsü ise pes dedirtti.

Birbirleri ile şakalaşarak yürüdükleri tespit edilen iki şüpheli bu sabah saatlerinde yapılan operasyonla yakalandı. 27 ayrı suç kaydı bulunan E.B. (25) ve 16 ayrı suç kaydı bulunan Y.K. (26) sağlık kontrollerinin ardından Adliyeye sevkedildi.

Aydın'da 100 bin TL değerinde malzeme çalan hırsızlar tutuklandı VİDEO

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Azılı hırsızlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dernek binasından çalınan eşyalar arasında yer alan musluklar ise şüphelilerin sattığı Sultanhisar’a bağlı Atça Mahallesindeki bir hurdacıda ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.