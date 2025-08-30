Aydın'da 13 metre 20 santimetre uzunluğunda pide yapıldı

Aydın'da Karacasu Belediyesi tarafından Afrodisyas Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali'nde, ilçenin yöresel lezzeti ve patentli ürünü "Karacasu pidesi", festivalde usta eller tarafından tanıtıldı.

"DÜNYADA BİZİM REKORUMUZU KIRAN OLMADI"

İlçede uzun yıllardır işletmecilik yapan pide ustası Halil İbrahim Köse, hazırladığı 13 metre 20 santimetrelik tahinli pideyle kendi rekorunu kırdığını ifade etti.

Geçen yılki festivalde 9 metre 18 santimetre uzunluğunda kıymalı pide ve 4,5 metre uzunluğunda tahinli pide yaptığını hatırlatan Köse şöyle dedi: