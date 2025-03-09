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İHA

Aydın Kuşadası'nda Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde saat 14.00 sıralarında, yolun karşısına geçmeye çalışan N.B.'ye (13) iddiaya göre kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayan D.D.'nin kullandığı 09 AOC 759 plakalı otomobil çarptı.

30 METRE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın şiddetiyle düşen çocuk, yaklaşık 30 metre sürüklendi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri kaza yerine geldi.

DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne götürülen çocuk, durumunun ağırlaşması üzerine Aydın Adanan Menderes Üniversitesi’ne (ADÜ) sevk edildi

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Otomobil sürücüsü D.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşanan kaza ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.