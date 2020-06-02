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    Aydın'da 43 göçmen yakalandı

    Yasa dışı yollarla, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanarak, göç idaresi müdürlüğüne teslim edildi.
    • DHA
    • 02.06.2020 - 18:30
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    Aydın'da 43 göçmen yakalandı

    Aydın'ın Didim ilçesinde devriye yapan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından, Taşburun açıklarında lastik bot içerisinde çok sayıda göçmen tespit edildi.

    43 GÖÇMEN YAKALANDI

    Daha sonra bölgeye giden ekiplerin durdurduğu lastik bottaki 33'ü Afganistan, 9'u İran ve 1'i Irak uyruklu 43 kaçak göçmen Sahil Güvenlik botuna alındı. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu kaçak göçmenler karaya çıkarıldı.

    İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen göçmenler, kimlik tespitlerinin ve gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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