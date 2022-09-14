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    Aydın'da bir kişi pompalı tüfekle rastgele ateş açtı

    Aydın Kuşadası'nda V.Ö.'nün pompalı tüfekle rastgele açtığı ateş sonucu saçmaların isabet ettiği 1’i çocuk 12 kişi yaralandı.
    • 14.09.2022 - 21:20
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    Aydın'da bir kişi pompalı tüfekle rastgele ateş açtı

    Saat 19.00 sıralarında Aydın'ın Kuşadası ilçesi Tepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre V.Ö., henüz belirlenemeyen sebeple elindeki pompalı tüfekle yere ve çevreye ateş açtı.

    1'i çocuk 12 kişi yaralandı

    Pompalı tüfekten çıkan saçmalar, çevredeki 1’çocuk 12 kişiye isabet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 1’i çocuk 12 kişi, ardından ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    DHA'nın haberine göre, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı ancak, tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Bölgede çalışma yapan polis ekipleri ise şüpheli V.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Aydın da bir kişi pompalı tüfekle rastgele ateş açtı #1

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    Aydın da bir kişi pompalı tüfekle rastgele ateş açtı #6


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