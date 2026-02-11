Aydın’da en kalabalık yabancı nüfus İzmir’den

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları, Aydın’daki nüfus hareketliliğini ortaya koydu. Verilere göre, nüfusu 687 bin 109 olan Aydın’da, başka illerin nüfusuna kayıtlı olarak yaşayanlar arasında en büyük grubu İzmirliler oluşturdu.

İLK ÜÇTE İZMİR, AĞRI VE DENİZLİ VAR

Aydın genelinde 28 bin 375 İzmirli ikamet ederken, bu ili 26 bin 484 kişiyle Ağrılılar ve 23 bin 989 kişiyle Denizlililer takip etti. Kentte farklı illerden gelen vatandaşların oluşturduğu çeşitlilik dikkat çekti.

AYDIN'DA EN AZ YAŞAYAN İLLER

Veriler, Aydın’da nüfusu en az olan illeri de ortaya koydu. Buna göre kentte 293 Yalovalı, 492 Hakkarili ve 613 Bartınlı vatandaşın yaşadığı belirlendi.

AYDINLILAR EN ÇOK İZMİR'İ TERCİH EDİYOR

Aydın nüfusuna kayıtlı olup başka illerde yaşayan vatandaşların dağılımına bakıldığında ise ilk sırada yine İzmir yer aldı. Aydınlıların en yoğun yaşadığı il, 94 bin 226 kişiyle İzmir olurken, İstanbul’da 31 bin 820, Muğla’da ise 31 bin 342 Aydınlı ikamet ediyor.

AYDINLILARIN EN AZ BULUNDUĞU İLLER

TÜİK verilerine göre, Aydın nüfusuna kayıtlı vatandaşların en az yaşadığı iller ise Ardahan (73 kişi), Kilis (85 kişi) ve Bayburt (87 kişi) olarak sıralandı.