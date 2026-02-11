Jandarma komandolardan kış şartlarında nefes kesen tatbikat

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’nin seçkin birlikleri arasında yer alan jandarma komandolar, en zorlu arazi ve hava şartlarında dahi görev yapabilme yeteneklerini geliştirmek amacıyla eğitim ve tatbikatlarını aralıksız sürdürüyor. Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Perşembe Jandarma Komando Tabur Komutanlığı bünyesindeki birliklerin kış tatbikatı, Mesudiye ilçesinde gerçekleştirildi.

KARLI ARAZİDE TEK İZ TAKTİĞİ

AA ekibinin görüntülediği tatbikatta komandolar, yoğun karla kaplı arazide tek iz oluşturarak ilerledi. Kar kamuflajlarıyla dikkat çeken birlikler, zorlu doğa şartlarında gizlilik ve intikal kabiliyetlerini başarıyla sergiledi.

ATIŞ VE HAREKAT EĞİTİMLERİ İCRA EDİLDİ

Tatbikat kapsamında komandolar, sahip oldukları yüksek operasyonel yeterliliğin sürekliliğini sağlamak amacıyla çeşitli eğitim ve atış faaliyetlerine katıldı. Eğitimlerde mesleki bilgi, beceri ve tecrübenin en üst düzeyde korunması hedeflendi.

ZIRHLI ARAÇLARLA HIZLI İNTİKAL

Farklı senaryoların uygulandığı tatbikatta komandolar, verilen emir doğrultusunda zırhlı personel taşıyıcı “Kirpi” araçlarıyla görev bölgelerine süratle intikal etti. Tazeleme eğitim programları çerçevesinde fiziki dayanıklılık, bireysel ve tim bazında harekat yetenekleri ile silah ve teçhizat kullanımındaki hakimiyet pekiştirildi.

STRES ALTINDA KARAR VERME BECERİSİ GELİŞTİRİLİYOR

Tatbikatlar sayesinde birliklerin stres altında karar verme, koordinasyon, refleks ve dayanıklılık gibi kritik yetkinlikleri sürekli olarak geliştiriliyor. Eğitimlerde ayrıca personelin gece-gündüz, her türlü arazi ve hava koşulunda görevini hızlı ve etkin şekilde yerine getirebilecek seviyeye ulaşması amaçlanıyor.

SAHAYA YÖNELİK PRATİK TECRÜBE

Eğitim ve tatbikatlarla komandoların yalnızca teorik bilgisi değil, sahaya yönelik pratik tecrübesi de artırılıyor. Bu sayede birlik disiplini, görev bilinci ve operasyonel hazırlık düzeyi daha da güçlendiriliyor.