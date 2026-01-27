Aydın'da fırtınada devrilen ağaç, elektrik tellerini kopardı

- Nazilli'de şiddetli fırtına, çam ağacını devirdi ve elektrik tellerini kopardı.
- Olay sonucu bölgede elektrik kesintisi yaşandı.
- Belediye ve elektrik dağıtım ekipleri müdahale ederek akımı tekrar sağladı.
Aydın'da Nazilli ilçesinde akşam saatlerinde şiddetli fırtına etkisini gösterdi.
FIRTINA ELEKTRİK KESİNTİSİNE YOL AÇTI
Şirinevler Mahallesi Beşeylül Caddesi'ndeki bir çam ağacı şiddetli fırtına nedeniyle kökünden devrilirken, elektrik tellerini de kopardı.
Kopan teller sebebiyle bölgede elektrikler kesintisi yaşandı. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekiplerince devrilen ağaç kaldırıldı.
Elektrik dağıtım şirketi görevlilerinin yaptığı çalışmayla bölgeye yeniden akım verildi.