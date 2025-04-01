İHA
Meteoroloji’nin sağanak yağış ve fırtına uyarısının ardından Aydın’da gece saatlerinde olumsuz hava şartları etkili oldu.
FIRTINA ÇATILARI UÇURDU
Sağanak yağışla birlikte etkili olan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi.
Ağaç devrilmeleri ve çatı uçması olaylarında bazı araç, ev ve iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.
Yaşanan olumsuzlukların ardından polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri ise çalışma başlattı.
EVİN BANYOSUNA SU DEPOSU DÜŞTÜ
Yaşanan fırtınada dört katlı bir apartmanın çatısı zarar görürken, çatıdan kopan güneş enerjisine ait su deposu, yandaki iki katlı evin çatısını delip banyoya düştü.
Yaşanan olayda kimse yaralanmazken, evin çatısında ve banyoda büyük çapta maddi hasar oluştuğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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