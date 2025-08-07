Aydın’da hasadı başladı! Faydaları saymakla bitmiyor, kilosu 400 TL’den alıcı buluyor

Kuru incir üretiminin önemli merkezleri arasında yer alan Aydın’da sezonun ilk hasadı başladı. Germencik Tariş İncir Birliğince ilk hasat 400 liradan üreticiden satın alındı.

Germencikli üretici Salih Demir, toplamda 100 kilogram kuru incir getirdiğini belirterek, sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Gerçekleştirilen bu sembolik satış üreticinin yüzünü güldürürken, sezonun bereketli geçeceğinin sinyalleri verildi.

KURAKLIK ETKİLEMEDİ

Bu yıl yaşanan kuraklığın birçok üreticiyi olumsuz yönde etkilerden incirlerin iyi durumda olması sevindirdi.

Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kacar, "Adetlerin bazıları küçük ama kalite olarak geçen yılın üstünde bir kalite olacağını görüyoruz. Bundan sonrası için hava koşulları çok önemli. Tariş olarak kalitemizden ödün vermedik, titizlikle çalışıyoruz." ifadelerine değindi.

Aynı zamanda geçtiğimiz yılda 3 bin ton incir alımı gerçekleştirdiklerini belirten Kacar, "Bu yıl amacımız 4 bin 500 ton incir alımı yapmak. Bu yıl rekoltenin geçen yıla göre artacağını düşünüyoruz. Tariş olarak başta Uzak Doğu, Almanya, İtalya olmak üzere 35 ülkeye ihracat yapıyoruz." dedi.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Kuru incir, yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemini destekler ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Potasyum, kalsiyum ve demir gibi mineraller bakımından zengin olan bu meyve, kemik sağlığını korurken tansiyonun dengelenmesine de katkı sağlar.

Doğal şeker içerdiği için enerji verici özelliği bulunan kuru incir, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırır. Ayrıca antioksidan etkisiyle hücreleri serbest radikallere karşı korur.