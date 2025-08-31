Aydın'da İncir üreticileri, hasat zamanı hırsızlardan şikayetçi

Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayan ve ülke pazarının yüzde 80’ini karşılayan Aydın’da, incir hasadı başladı. Üreticiler sabahın erken saatlerinde bahçelere inerek hem incir topluyor hem de kaliteye göre seçimini yapıyor. Ancak bu yıl kuraklık bazı arazilerde verimi olumsuz etkiledi.

KURAKLIK, SULANMAYAN ARAZİLERİ VURDU

Germencik ilçesi Mursallı Mahallesi’nde üretim yapan Tansel Önder, “Sezon sulanan arazilerde iyi ama sulanmayan yerlerde ciddi düşüş var. Ağaçlar kuruyor, kuraklık çok etkili. Mutlaka sulama yapılmalı” dedi.

PİYASA MÜDAHALESİ, ÜRETİCİYİ ZORLUYOR

Önder, geçen yılki fiyatlardan alım yapılmak istenmesinin üreticiyi zor durumda bıraktığını belirterek, “Herkesin makul seviyede para kazanması lazım. Piyasaya müdahale edilirse üretici bu işi sürdüremez. Fiyatlar geçen senenin en az yüzde 50 üzerinde olmalı” dedi. Devletin sağladığı hibe ve düşük faizli kredilere de teşekkür etti.

İNCİR HIRSIZLARI BÜYÜK SORUN

Üreticilerin en büyük sıkıntısı ise incir hırsızları. Önder, “Buralarda çeteleşme var. Jandarma yakalıyor ama şüpheliler tutuksuz bırakılıyor ve ertesi gün geri geliyor. Bunun yasal zemine oturtulması gerekiyor” dedi.

GECELERİ NÖBET TUTUYORLAR

Bahçede çalışan işçiler, alınan önlemlere rağmen hırsızların önüne geçemediklerini belirtti. Ali Oral, “Geceleri bekçi bırakıyoruz, telleri kesip giriyorlar. Jandarma motorlarla dolaşıyor ama hırsızları her yerde görebiliyorsunuz” dedi.

Zeycan Oral, işçilerin ve bekçilerin yorgun olmasına rağmen hırsızlar yüzünden rahat uyuyamadığını söyledi. “Sabah 6’da başlıyoruz, öğlen 2’de bırakıyoruz. Hırsızlar olmasa çok iyi olurdu” dedi.

SERADA KALİTEYE GÖRE AYIRMA

Kurutma işlemi sırasında incirler kalite ve kuruluk durumuna göre seçiliyor. İşçilerden Menekşe Tufan, “Kurusunu alıyoruz, kalitesine göre gruplandırıyoruz. Birinci, ikinci diye ayırıyoruz. Sabah 6’da iş başı yapıyoruz, öğlen 2’de bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.