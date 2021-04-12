Aydın'da inşaat halindeki binadan malzeme çalan şüpheli yakalandı

Nazilli ilçesinde, inşaat halindeki bir apartmanın 42 dairesinden çeşitlli malzemeler çalan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesi Yeşil mahalle Kanalyolu bölgesindeki inşaat halindeki 7 katlı binanın 42 dairesinden asansör motoru, su saatleri, elektrik kabloları ve kapı kilitleri çalındı.

Olayı fark eden inşaat yetkilileri durumu polise bildirdi.

Polis ekiplerinin çevrede yaptığı incelemede malzemelerin Yeni Sanayi Sitesi'nde bir hurdacıya satıldığını tespit etti.

EVİNDE YAKALANDI

Çalıntı malzemeleri hurdacıya sattığı belirlenen M.A.Ş. (29), evine yapılan baskında yakalanarak gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde ele geçirilen malzemeler ise polis tarafından muhafaza altına alındı. M.A.Ş.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

























