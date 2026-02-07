Aydın'da iş yerinde akıma kapılan elektrikçi hayatını kaybetti

- Aydın'da elektrikçi Erdal İşcan, mikrodalga fırını tamir ederken akıma kapıldı.
- Müşteri tarafından fark edilen İşcan, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ölü bulundu.
- İşcan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye gönderildi.
Aydın'ın Germencik ilçesi Camikebir Mahallesi'nde elektrikçi Erdal İşcan, kendisine ait dükkanda mikrodalga fırını tamir ettiği esnada akıma kapıldı.
Dükkana giren müşteri, İşcan'ı hareketsiz görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ
İş yerine gelen sağlık ekipleri, 63 yaşındaki İşcan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından İşcan'ın cenazesi otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi.