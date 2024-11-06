Aydın'da kaçak tarihi eser kazısına suçüstü: 5 gözaltı

DHA
Aydın Kuyucak Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başaran Mahallesi yakınlarındaki SİT alanında kazı yapılıp tarihi eser arandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Hafsa Hatun Türbesi'nin yer aldığı Hisar mevkiine operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yapan A.G., N.A., M.A., S.L. ve M.A.A.'yı yakaladı.
İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR
Operasyonda ele geçirilen kazı malzemelerine el konulurken, 5 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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