Uşak'ta yemekten zehirlenen 7'si çocuk 11 kişi hastanelik oldu

Yayınlama Tarihi: 11.02.2026 01:50
  • Uşak'ta komşu olan ve birlikte akşam yemeği yiyen 7'si çocuk, 11 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
  • Mide bulantısı, baş dönmesi ve halsizlik gibi şikayetler nedeniyle sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
  • Hastaneye kaldırılan kişiler gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Uşak merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşayan B.E. (34), B.E. (36), E.K. (19), S.Y. (24), S.K. (17), C.K. (13), A.Y. (2), M.Ç.K. (9), M.K. (5), K.Y. (4) ve G.Y. (5) de akşam yemeğinin ardından mide bulantısı, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri başladı.

Haber verilmesi üzerine mahalleye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırılan 11 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Tedavi altına alınanların komşu oldukları ve akşam yemeğini birlikte yedikleri öğrenildi.

