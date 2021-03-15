Aydın'da kısıtlamada açık olan eğlence merkezine baskın

Nazilli'de sokağa çıkma kısıtlamasında açık olduğu belirlenen eğlence merkezinde bulunan 16 kişiye toplam 50 bin 400 TL para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün 22.00 sıralarında Dallıca Mahallesi'nde restoran ve düğün salonu olarak hizmet veren bir işletmenin açık olduğu tespit edildi.

16 KİŞİYE 50 BİN 400 LİRA CEZA UYGULANDI

Jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda sokağa çıkma kısıtlamasında işletmede suçüstü yaptığı 16 kişiye koronavirüs tedbir ve kısıtlamalarına uymadıkları gerekçesiyle toplam 50 bin 400 TL ceza uyguladı.





















