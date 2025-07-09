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Aydın'da Milli Park'ta yasak alana giren 12 kişi 35 bin lira ceza

Kuşadası ilçesinde Milli Park sınırları içerisinde yasak olan bölgeye giren 12 kişiye toplamda 35 bin 436 TL para cezası uygulandı.

İHA İHA
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Aydın'da Milli Park'ta yasak alana giren 12 kişi 35 bin lira ceza

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığınca Dilek Yarımadası Milli Parkı, Kavaklıburun koyu ve Botanik yürüyüş yolunda orman yangınlarının önlenmesi yönünde çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamında devriye faaliyeti devam ediyor.

TESPİT EDİLDİ

12 şahsın ormanlık/kayalık alana (Girilmesi yasak olan bölge) girdikleri tespit edildi.

CEZA KESİLDİ 

Şahıslara, 5326 Sayılı Kanunun 32 maddesi kapsamında (Emre Aykırı Davranış) kişi başı 2 bin 953 TL olmak üzere toplam 35 bin 436 TL idari para cezası uygulandı.

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