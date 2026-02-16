Fırtına deniz ulaşımını vurdu: İşte iptal edilen hatlar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Etkisini artıran fırtına, Çanakkale ve çevresindeki deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Gestaş Deniz Ulaşım AŞ tarafından yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı ile Geyikli–Bozcaada Hattı başta olmak üzere Güney Marmara’daki bazı seferlerin güvenlik gerekçesiyle iptal edildiği bildirildi.

Yolcuların mağduriyet yaşamaması için güncel sefer bilgilerini takip etmesi istenirken, iptal edilen hatlara ilişkin detaylar da kamuoyuyla paylaşıldı.

GEYİKLİ-BOZCAADA HATTINDA İPTAL SEFER BİLGİSİ

16.02.2026 Pazartesi (bugün) Geyikli-Bozcaada hattında,

Geyikli'den saat 08:00 /11:00 / 15:00

Bozcaada'dan saat 07:00 / 10:00 / 14:00

seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir.

GÜNEY MARMARA ADALAR HATTINDA İPTAL SEFER BİLGİSİ

16.02.2026 Pazartesi (bugün) Güney Marmara Adalar hattında,

Avşa'dan saat 06:00,

Ekinlik'ten saat 06:20,

Marmara'dan saat 07:00,

Balıklı'dan saat 08:00

Kalkışlı seferle olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir.