İstanbul’a kış geri dönüyor: Tarih verildi, kar kapıda

Kış mevsiminin etkisini tamamen kaybetmediği İstanbul için yeni hava durumu tahminleri gündeme geldi.

Meteoroloji kaynaklarından paylaşılan son değerlendirmelere göre kar yağışı bekleniyor.

Uzmanlar tarih vererek uyardı.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT

Meteoroloji kaynağı Hava Forum’a göre 18 Şubat Çarşamba sabahı kısa süreli bir kar yağışı ihtimali bulunuyor.

21-25 Şubat tarihleri arasında da soğuk hava dalgasının yeniden etkili olabileceği öngörülüyor.

Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kış bitmedi, İstanbul'u çok soran var. Önümüzdeki ihtimaller: 18 Şubat Çarşamba sabahı 3 saatlik bir kar ve 21-25 Şubat. Gelişmeleri takip ediyoruz.”