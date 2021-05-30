Aydın'ın Didim ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine piknik tüpü ve alüminyum parçalarla saldırdı.

Didim ilçesi Efeler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, inşaat işi yaptığı belirtilen iki grup arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı.

BİRBİRLERİNE PİKNİK TÜPÜYLE SALDIRDILAR

Araç trafiğinin yaşandığı bulvarda meydana gelen kavgada trafik akışı dururken taraflar birbirlerine piknik tüpü ve metal parçalarla saldırdı. İki taraf birbirlerine fiziki olarak zarar verirken, trafikte kalan sürücülerin ise kavgayı korku dolu gözlerle izledikleri görüldü.

Aydın'da piknik tüplü kavga VİDEO

EMNİYET GÜÇLERİ KAVGAYA MÜDAHALE ETTİ

Video sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılırken, olayın duyulmasının ardından emniyet güçlerinin kavgaya müdahale ettiği öğrenildi.