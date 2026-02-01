Aydın'da sağanak sonrası sel

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aydın'da şiddetli sağanak..

Kuşadası'nda öğleden sonra başlayan sağanak, gün içerisinde etkisini artırdı.

Sağanak nedeniyle, Atatürk Bulvarı, Süleyman Demirel Bulvarı ile çevre yolunun garaj ve ikiçeşmelik mahallesi girişleri suyla doldu.

OTOMOBİLLER SUYA GÖMÜLDÜ

Süleyman Demirel Bulvarı ve Kirazlı Mahallesi’nde otomobiller sulara gömüldü. Bazı iş yerleri ve evleri de su bastı, ulaşımda aksamalar oldu.

Yağışlara yolda yakalanan birçok araç sürücüsü zor anlar yaşarken, zaman zaman trafik durma noktasına geldi.

Su taşkınlarının olduğu bölgelerde, Kuşadası Belediyesi ekipleri, olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.