Aydın'da sahte nakliye şirketi çökertildi: 4 tutuklama

- Aydın'da sahte nakliye şirketi üzerinden dolandırıcılık yapan 4 kişi Uşak'ta yakalandı.
- Operasyon sonucu dolandırıcılıkla ilgili malzemeler ve sahte plakalar ele geçirildi.
- Gözaltına alınan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın'da Efeler ilçesi Umurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte nakliye şirketi üzerinden dolandırıcılık yapıldığının tespit edilmesi üzerine olayla ilgili çalışma başlattı.
4 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA KARARI
Yapılan araştırmalar neticesinde olayın şüphelileri ve kullandıkları araç tespit edildi.
Harekete geçen ekipler, Uşak ilinde gerçekleştirilen operasyonla şüphelileri, dolandırıcılığa konu malzemeler ve suçta kullanılan sahte plakalar ile birlikte yakaladı.
Gözaltına alınan ve gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.