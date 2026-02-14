Aydın’da taşkın zeytinlikleri vurdu: Dere yön değiştirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki İlyasdere Mahallesi’nde yoğun yağışla birlikte mahalleden geçen derenin su seviyesi hızla yükseldi. Taşkın sonucu dere yatağından taşan sular, çevredeki zeytinliklere yayıldı.

Bahçe yollarında büyük çukur ve yarıklar oluşurken, toprağın aşınması sonucu yeni bir su kanalı meydana geldi. Yer yer iki insan boyuna ulaşan yarıklardan akan sular, bahçelere ulaşımı güçleştirdi.

"YETKİLİLER EN KISA SÜREDE İLGİLENECEK"

İlyasdere Mahalle Muhtarı Tuncay Öztürk, yaşanan olumsuzluklarla ilgili yetkililere bilgi verildiğini belirtti:

Yetkililerimize durumu ilettik, ilgileniyorlar. En kısa sürede bölgede çalışmaların başlatılacağını öğrendik. Dere ve bahçe yollarındaki taşkın kaynaklı hasarların giderilmesi için adım atılacak.

Yetkililerin bölgede hasar tespit ve iyileştirme çalışması başlatması beklenirken, mahalle sakinleri yeni yağışlara karşı tedbir alınmasını talep ediyor.