Kuşadası’nda kuyumcu soygunu: İş yeri sahibi şüphelinin üstüne kepenk kapattı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan bir kuyumcu dükkanının sahibi C.Ö.’nün cep telefonuna iş yerine ait alarm sistemi uyarısı geldi.

Bunun üzerine hızla iş yerine giden C.Ö., kepengin açık olduğunu ve içeride bir kişinin bulunduğunu fark etti.

KEPENGİ KAPATIP SOYGUNCUYU İÇERİDE BIRAKTI

Durumu fark ettirmemek için temkinli davranan iş yeri sahibi, otomatik kepengi kapatarak şüpheliyi içeride mahsur bıraktı.

Ardından dükkan sahibi 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kepengi açtıklarında elinde çuval bulunan bir şahısla karşılaştı.

ŞÜPHELİNİN ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Gözaltına alınan şüphelinin M.R. olduğu ve çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, şüphelinin iş yerine girebilmek için alarm kutusunu söktüğü, 7 ayrı kilidi kestiği ve kapıyı kırarak içeri girdiği tespit edildi.

SOYGUNCUNUN ADLİ İŞLEMLERİNİN DEVAM ETTİĞİ BİLDİRİLDİ

İş yerindeki altınları alamadan suçüstü yakalanan şüpheli, emniyete götürülürken, ifadesinin alınmasının ardından hakkında adli işlem başlatıldı.