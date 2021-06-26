Aydın'da TKİP üyesi 4 kişiye gözaltı

Aydın'da terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Türkiye Komünist İşçi Partisi'nin (TKİP) üst düzey sorumlularının da olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda bir villada saklandığı tespit edilen Türkiye Komünist İşçi Partisi'nin (TKİP) aralarında üst düzey sorumlularının da olduğu 4 kişi yakalandı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Villada yapılan aramada bir miktar Türk Lirası ile bir miktar Euro ele geçirildi.

Yakalanan Ü. D. (57) İ. B. (46) B. K. (44) A. T. (61) ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.