Aydın'da trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 67 bin lira ceza yazıldı

İHA

Aydın'ın İncirliova ilçesinde D-550 Karayolunda motosiklet ile tek teker yapan ve trafiği tehlikeye düşüren bir motosiklet sürüsünün görüntüsü sosyal medyaya düştü.

67 BİN LİRA CEZAİ İŞLEM YAPILDI

Bunun üzerine harekete geçen İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri MOBESE görüntülerinden sürücünün kimliğini tespit etti.

Gözaltına alınan A.Z. (17) emniyete götürüldü.

Kasksız, sürücü belgesiz ve plakasız motosiklet kullanan sürücüye çeşitli maddelerden toplam 67 bin lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca sürücü A.Z. hakkında adli işlem yapıldı.