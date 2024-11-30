Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

İHA

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde Doğu Mahallesi’nde akşam saatlerinde, Karaçakal Mahallesi yolu üzerinde otoyol asfalt dökme çalışması yapıldığı sırada, Ali Ekiz (68) yönetimindeki 09 Y 5049 plakalı motosiklet, İ.K. isimli şahsın kullandığı iş makinesinin altında kaldı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır şekilde yaralanan Ekiz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.