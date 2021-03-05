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Aydın'da uyuşturucu partisine polis baskın düzenledi

Aydın'da uyuşturucu partisine polis baskın düzenledi

Efeler ilçesinde uyuşturucu partisi yapılan eve operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, biri yaşı küçük 6 kişiye de işlem yapıldı.