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    Aydın'da uyuşturucu partisine polis baskın düzenledi

    Efeler ilçesinde uyuşturucu partisi yapılan eve operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, biri yaşı küçük 6 kişiye de işlem yapıldı.
    • İHA
    • 05.03.2021 - 22:55
    • Güncelleme : 05.03.2021 - 23:33
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    Aydın'da uyuşturucu partisine polis baskın düzenledi

    Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Bayrak Caddesi üzerindeki bir sitede bulunan apartman dairesinde meydana gelen olaya, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, apartman dairesinde uyuşturucu partisi verildiğine dair ihbar aldı.

    İhbarı değerlendiren ekipler eve operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen G.K. ve O.K. gözaltına alındı.

    Aydın'da uyuşturucu partisine polis baskın düzenledi İZLE


    6 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

    Ayrıca ikamette bulunan 1'i 18 yaşından küçük 6 kişiye de uyuşturucu kullanmaktan dolayı işlem yapıldı.

    Evde yapılan aramalarda satışa hazır hale getirilmiş 13 gram sentetik uyuşturucu ve bir hassas terazi ele geçirildi.

    Aydın da uyuşturucu partisine polis baskın düzenledi #1

    HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

    Gözaltına alınan iki şahsın karakoldaki işlemlerin tamamlanmasının ardından yarın Aydın Adliyesi'ne sevk edilerek hakim karşısına çıkartılacağı öğrenildi.

    Aydın da uyuşturucu partisine polis baskın düzenledi #2

    Aydın da uyuşturucu partisine polis baskın düzenledi #3

    Aydın da uyuşturucu partisine polis baskın düzenledi #4

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